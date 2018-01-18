Очевидец снял на видео сгоревший вместе с пассажирами автобус в Казахстане

В салоне автобуса, который в четверг утром сгорел на западе Казахстана, находились 57 граждан Узбекистана, 52 из них скончались на месте, сообщает РИА "Новости". Водитель фуры снял на видео смертельный пожар.

Трагедия произошла в 10:30 в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре трассы Самара — Шымкент. По предварительным данным, в 10 километрах от поселка Калыбай в салоне "Икаруса" вспыхнул пожар. На кадрах видно черный столб дыма и объятый пламенем автобус, остановившийся посреди проезжей части.

В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, выбраться удалось лишь пятерым. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. На месте ДТП работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.