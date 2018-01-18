Композитора Владимира Шаинского похоронят 22 января на Троекуровском кладбище. Гражданская панихида пройдет в Московском доме композиторов. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Минкульта.

Владимир Шаинский был доставлен в больницу Сан-Диего 15 декабря 2017 года после того, как почувствовал себя плохо, и с тех пор уже больше не приходил в сознание. Ночью 25 декабря он умер на 93-м году жизни. Семья и некоторые деятели культуры пытались добиться того, чтобы Шаинский был похоронен на Новодевичьем кладбище.