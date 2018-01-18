Ослепленный солнцем екатеринбуржец сбил первоклассника на переходе

Юный житель Екатеринбурга попал под колеса вылетевшей на красный сигнал светофора легковушки. Мальчик получил серьезные травмы и впал в кому, сообщает "Уралинформбюро". Камера регистратора зафиксировала момент наезда.

Авария произошла во второй половине дня 17 января на Селькоровской улице, когда первоклассник возвращался домой. Судя по кадрам, он дождался разрешающего сигнала и, не оглядываясь, бросился на другую сторону проезжей части. Двигавшаяся в крайнем ряду машина остановилась, а вот разогнавшийся водитель Mazda 626 и не думал тормозить. В беседе с инспекторами, по данным "Комсомольской правды в Екатеринбурге", 41-летний мужчина заявил, что был ослеплен солнцем и не видел ни пешехода, ни светофора.

От удара ребенка отбросило на несколько метров вперед, к моменту приезда врачей он был без сознания. Его госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, в себя он пока так и не приходил.