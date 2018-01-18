Американцы учат дроны уклоняться от столкновений

Военно-морские силы США хотят оснастить свои разведывательные беспилотники MQ-4C Triton системой, которая поможет им избегать столкновений с другими летательными аппаратами. Как стало известно изданию FlightGlobal, разработкой нового оборудования займется компания Northrop Grumman.

Известно, что создавать систему будут не с нуля. За основу возьмут уже существующую TCAS II. Ее ставят на подавляющее большинство пассажирских авиалайнеров.

Работает она следующим образом: в автоматическом режиме следит за пространством вокруг самолета, и если рядом появляется другое воздушное судно, то TCAS голосом предупреждает пилота об угрозе столкновения и дает рекомендацию, что ему делать: набирать высоту или снижаться.

Интересно, что эта система синхронизирована с такой же на другом самолете. И если первая предлагает экипажу подняться выше, то вторая обязательно предложит спуститься вниз.

Американские моряки планируют поставить на вооружение беспилотники Triton уже в этом году, но пока они будут летать без системы предупреждения о столкновении. Ее временно заменит обычный радар.

MQ-4C Triton – это разведывательный беспилотник с реактивным двигателем. Дрон способен разгоняться примерно до 600 километров в час и находиться в воздухе более суток. Максимальная дальность полета превышает 15 тысяч километров. На борту у MQ-4C находится радар с круговым обзором, предназначенный для поиска надводных целей. Плюс оптико-электронная система, которая работает как в обычном, так и в инфракрасном диапазонах. Что позволяет Triton летать в любое время суток.