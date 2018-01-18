Олимпийцы из России выступят в серо-красно-белой форме

Разработаны эскизы формы российских спортсменов для выступлений на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Новые комплекты экипировки разработаны с учетом требований Международного олимпийского комитета.

Согласно решению МОК, форма олимпийцев из России не должна содержать ни символики России, и цветовой гаммы российского – сочетания белого, синего и красного цветов. Один из цветов из этих цветов должен был быть заменен.

Официальный экипировщик олимпийской команды России компания Zasport представила эскизы формы для выступления наших спортсменов зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. "Основные цвета коллекции – серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia. Согласно регламенту МОК, нейтральная форма не содержит символику России – флаг, герб", – сообщается на сайте Zasport.