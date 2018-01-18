В Симферополе гимназист выстрелил в другого из пневмата

Стрельба из пневматического оружия в Симферополе. В школьном туалете семиклассник гимназии имени Ушинского выстрелил в пятиклассника из пистолета. Это произошло на перемене перед уроком физкультуры.

Пуля попала ребенку в ногу и застряла под кожей. Для жизни пострадавшего школьника ранение угрозы не представляет, отмечает "Интерфакс". Пульку вытащили оказавшие ребенку помощь медики. Они обработали рану и отправили младшеклассника домой.

Со стрелком разбираются сотрудники правоохранительных органов, сообщила министр образования Крыма Наталья Гончарова. Министр оперативно выехала на место происшествия.

15 января в пермской школе два 16-летних подростка устроили резню в классе у четвероклассников. 17 ножевых ранений получила учительница младших классов, пытавшаяся защитить детей. С места происшествия были госпитализированы 12 детей. Также в больничную палату угодили и зачинщики поножовщины — они нанесли ножевые ранения и друг другу.