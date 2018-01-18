Китайцы потратили 155 миллионов на флирт с ботами, приняв их за реальных девушек

В Китае раскрыто крупное интернет-мошенничество. Местные интернет-пользователи потратили в общей сложности 155 миллионов долларов на общение с девушками в Сети, которые оказались ботами. Искусственный интеллект вынуждал одиноких мужчин покупать встроенные в приложение услуги, сообщает китайское издание XKB.

Расследование против создателей одного из китайских приложений для знакомств началось в августе 2017 года, однако завершилось оно только сейчас.

Дело против авторов программы завели стражи порядка из китайской провинции Гуандун. Пользователи приложения стали жаловаться на приложение, предлагавшее им приобрести фейковый эротический контент.

Оказалось, что фальшивые в приложении не только дополнительные услуги и опции, но и пользователи. Девушки, с которыми доверчивые китайские мужчины общались с помощью программы, оказались ботами.

Они заигрывали с собеседниками и вынуждали их покупать им электронные подарки, прямо в самой программе.

В настоящий момент предполагаемыми соучастниками аферы числятся 600 человек из 13 китайских провинций. Им удалось обмануть несколько десятков тысяч мужчин.

Из-за государственной политики "одна семья – один ребенок" в Китае образовался гендерный дисбаланс. Мужчин в стране больше, чем женщин.