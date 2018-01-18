В Саратовской области горит нефтепровод. Огонь перекинулся на дома

В Саратовской области загорелся нефтепровод. Возможна эвакуация жителей. На место выехал глава региона Валерий Радаев.

Как сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по Саратовской области, о пожаре информировали жители села Красноармейское . На место выехали 15 пожарных машин и 51 человек личного состава.

По данным ТАСС, в районе ЧП уже горят несколько частных жилых домов. Жильцов удалось эвакуировать.

Как рассказал советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, из-за ЧП прокачка нефти по нефтепроводу Куйбышевск — Тихорецк остановлена.

По предварительным данным, ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 километра. "Из-за бросового огня произошло возгорание. В результате загорелось два дома, — уточнил Игорь Демин. — Прибывший на место пожарный расчет занимается тушением домов, один из которых уже потушен".

Угрозу попадания нефти в Волгу, которая протекает неподалеку от места ЧП, в "Транснефти" считают маловероятной, так как толщина льда на реке в настоящее время составляет 15 сантиметров.