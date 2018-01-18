Deutsche Bahn останавливает движение дальних поездов из-за непогоды

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn полностью останавливает движение поездов дальнего следования по всей Германии из-за непогоды. Составы, которые в настоящее время находятся в пути, доедут до ближайших станций и останутся там до изменения погодных условий.

"Наши сотрудники делают все возможное, чтобы поезда могли курсировать с завтрашнего дня", — цитирует ТАСС представителя Deutsche Bahn.

В настоящее время в Германии бушует шторм "Фридерике". Метеорологи предупреждают об опасности ураганного ветра.