Скандал с сексуальными домогательствами докатился до ООН

Десятки бывших и действующих сотрудниц ООН обвинили организацию в игнорировании инцидентов с сексуальными домогательствами и изнасилованиями.

Как передает РИА Новости, об этом мировой общественности рассказала британская газета The Guardian, ссылаясь на собственное расследование.

Издание подчеркнуло, что о фактах, связанных с сексуальными преступлениями, журналистам рассказали сотрудницы офисов ООН в десяти странах мира. При этом они просили не называть себя, опасаясь репрессий в свой адрес.

Речь также может идти о лишении работы и завершении карьеры. Об этом рассказала одна из информаторов The Guardian, которая работала в структурах Всемирной продовольственной программы ООН.

Ее слова подтвердили несколько других женщин, по словам которых им угрожали увольнением или досрочным расторжением контракта. Они рассказали британским газетчикам, что при этом их обидчики, включая высокопоставленного функционера ООН, остались на своих постах.

В ответ на статью в Организации Объединенных Наций сообщили, что постараются поддержать жертв сексуальных домогательств. Для этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил юриста и создал специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами домогательств.

В последнее время в США разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры политики, шоу-бизнеса и киноиндустрии.