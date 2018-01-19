Переезжающим на Дальний Восток работникам будут платить по миллиону рублей

Госдума рассматривает законопроект, согласно которому специалисты, переезжающие на Дальний Восток в рамках программы повышения трудовой мобильности, смогут получать по миллиону рублей. Кроме того, соглашения с иногородними специалистами будут заключаться не на три, а на два года.

В настоящий момент сумма, выплачиваемая работнику, переехавшему в ДФО, составляет 225 тысяч рублей. За три прошедших года программой воспользовались около 1100 россиян, напоминает РИА Новости. Низкие показатели обусловлены сложностью реализации программы, сообщил Минтруд в пояснительной записке к законопроекту.

В будущем, согласно документу, работодатели смогут принимать участие в программе на упрощенных условиях. Персонал можно будет привлекать как на создаваемое производство, так и на уже функционирующее. Список работодателей, работающих по программе, будет корректироваться на региональном уровне.

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Среди приоритетных регионов, куда государство намеревается привлекать квалифицированных специалистов, семь дальневосточных. Это Камчатский и Хабаровский края, Магаданская, Сахалинская и Амурская области, Чукотка и Приморье.