НХЛ. Результативные очки Орлова и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения

В игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпитэлз" на выезде встречался с "Нью-Джерси Дэвилз". В составе столичной команды на льду сыграло три российских хоккеиста – Александр Овечкин, ЕвгенийКузнецов и Дмитрий Орлов, однако это не позволило "Вашингтону" одержать победу.

Кузнецов и Орлов при счете 3:1 в пользу соперников смогли организовать две заброшенные шайбы "кэпз", что за меньше чем четыре минуты смогло выровнять счет на табло – 3:3, и перевести игру в овертайм. Однако уже спустя 34 секунды после начала дополнительного времени нападающий "дьяволов" Тейлор Холл забросил решающий гол в ворота "Вашингтона" – 4:3, победа "Нью-Джерси".

Победа позволила "дэвз" набрать 56 очков в турнирной таблице Восточной конференции, занимая четвертую строчку. "Вашингтон" с 60-ю баллами остался на втором месте.

В остальных состоявшихся поединках НХЛ "Сент-Луис Блюз" в гостях одержал уверенную победу над "Оттавой Сенаторз" (4:1), а "Бостон Брюинз" также с разницей в три шайбы одолел "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2).