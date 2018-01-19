Australian Open. Свитолина победила Костюк и вышла в четвертый круг турнира

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. В третьем круге турнира украинка Элина Свитолина встречалась со своей соотечественницей – 15-летней Мартой Костюк, и смогла одержать победу со счетом 6:2, 6:2. Спортсменки пробыли на корте ровно один час.

Для юной украинки, которая занимает 521 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), турнир завершен, в то время как четвертая сеяная на турнире Свитолина в следующем круге встретится с чешкой Денисой Аллертовой.

Отметим, что украинская теннисистка впервые в своей карьере преодолела третий круг Australian Open.