Супруги, державшие на цепи своих детей, не признали себя виновными

Супруги Тарпин, которых обвиняют в том, что они держали в заточении 13 своих детей, на суде заявили, что не признают себя виновными. Следующее заседание по этому делу назначено на 23 февраля.

В минувшее воскресенье в полицию позвонила 17-летняя девушка. Она рассказала, что родители насильно держат в своем доме на цепи ее, а также еще 12 ее братьев и сестер. Впервые увидев пострадавшую, офицеры были в шоке: девушке шел 18-й год, но выглядела она максимум на 10. Внутри дома полицейские увидели шокирующую картину: грязные, истощенные дети со следами издевательств и побоев, некоторые были прикованы цепями к кроватям. Их содержали в темноте и в антисанитарных условиях. Пострадавших в срочном порядке доставили в госпиталь.

По данным властей, пятеро пленников были несовершеннолетними, семеро — в возрасте от 18 до 29 лет. Как сообщает ТАСС, узники планировали побег в течение двух лет. Некоторые из освобожденных подростков были столь оторваны от реальности, что не знали, кто такие полицейские. У некоторых из-за голода и издевательств развились нарушения когнитивной функции мозга.

57-летнему Дэвиду Аллену Тарпину и 49-летней Луизе Анне Тарпин предъявлены обвинения в насилии над детьми, применении пыток и совершении развратных действий. В случае если они будут признаны виновными, им может грозить пожизненное тюремное заключение.