Пассажиры казахстанского автобуса сгорели заживо, а не задохнулись

Проведенная экспертиза показала, что причиной гибели людей при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана стали термические ожоги, а не удушье, передает ТАСС. Как сообщил в пятницу руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев, эксперты работали всю ночь, проводили аутопсию тел с целью выяснения причины смерти. "Патологоанатомическое исследование показало, что люди погибли от термического ожога, а не от удушья. Мы свою работу завершили", — сказал он. Тела погибших доставлены в город Актобе для опознания.

Ранее сообщалось, что 18 января в Актюбинской области на 1068-м км автодороги Самара — Шымкент во время движения возник пожар в пассажирском автобусе марки Kassbohrer Setra. Жертвами трагедии стали 52 человека, пятерым удалось выбраться из охваченного огнем транспортного средства. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса. Пассажиры были гражданами Узбекистана.

Место проведения ДНК-экспертизы для установления личностей погибших пока не определено, передает "Интерфакс". Как заявил консул республики в Казахстане Шухрат Кошабоев, в настоящее время решается вопрос где — в Казахстане или в Узбекистане — будет проводиться ДНК-экспертиза останков тел погибших для их идентификации.

МЧС Узбекистана опубликовало предварительный список погибших. Пока в списке значатся имена 29 погибших и двух выживших мужчин. Известно, что все они проживали в населенных пунктах Наманганской области Узбекистана.