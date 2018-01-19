В Европе бушует самый мощный за 10 лет ураган

В Европе бушует шторм "Фредерике". Метеорологи уже называют его самым мощным в Европе за последние десять лет. Число жертв растет. По последним данным, погибших уже 10 человек. Из-за непогоды тысячи туристов не могут улететь из Германии и Нидерландов.

Застрявшие в Европе. Тысячи туристов не могут улететь из-за транспортного коллапса в Западно Европе. В аэропорту Кельна и Бонна отменены все рейсы, один из терминалов аэропорта в городе Падерборн эвакуирован из-за повреждения крыши.

"Мне необходимо вернуться в Париж, но я не уверена, что это произойдет. Мы подумываем заказать такси, но не уверена, что это сейчас возможно из-за погоды. Просто ждем", — рассказывает немецкая туристка. "Мы ждем уже пять часов, уехать не можем. Платформы полны людей. Но погодные условия не становятся лучше. Не знаю, сколько еще будем ждать", — говорит другая. "Невозможно долго ждем. Но по всей Германии поезда не ходят. Шансы уехать ничтожно малы", — считает мужчина.

Концерн Deutsche Bahn отменил поездки по всей Германии, но и на машине или такси добраться вряд ли получится, так как многие дороги закрыты из-за поваленных деревьев. Работники железнодорожного сообщения предупреждают о возможности ДТП. В Гамбурге зарегистрировано не менее 125 дорожно-транспортных аварий.

"Из соображений безопасности отменить поездки — это правильное решение. Велика опасность того, что в результате шквалистого ветра деревья будут падать на провода и проезжающие автомобили. В результате могут быть заблокированы дороги. Лучше не отправлять поезда в такие погодные условия. Так мы сможем обеспечить их безопасность", — рассказал представитель концерна Deutsche Bahn Ахим Штаус.

Ураган "Фредерике" немецкие СМИ называют самым страшным за последние 10 лет. Число жертв растет. Погибли уже 10 человек. Мощь урагана даже превысила шторм "Кирилл", который нанес разрушительные последствия Европе в 2007 году.

Высочайший уровень опасности объявлен и в Нидерландах. Там тоже транспортный коллапс. В Амстердаме из-за урагана отменили все рейсы. Вылететь стало возможным только после полудня, не работали поезда. "Мы приземлились здесь во время шторма, и это была худшая посадка в моей жизни", — признается туристка.

Трудности с вылетами и в Италии. Там виной всему уже общенациональная забастовка работников аэропорта. "Аэрофлот" сегодня отменяет12 рейсов в Италию и обратно по направлениям Рим, Милан и Венеция.