Во Владивостоке ученик распылил перцовый газ в школе

В одной из школ Владивостока восьмиклассник распылили в туалете перцовый газ из баллончика. В результате инцидента пострадали четыре ученика. Подростки были доставлены в больницу с аллергической реакцией, однако угрозы для здоровья детей нет.

"После проведения профилактических процедур подростки переведены на амбулаторное лечение", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В отношении родителей школьника составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Кроме того к административной ответственности был привлечен продавец магазина, где школьник купил этот баллончик.