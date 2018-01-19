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Археология и история 2 часа назад

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19 января 201810:24 Юлия Воробьёва

Открыта крупнейшая в мире подводная система пещер, хранящая артефакты майя

Огромная система простирается на 347 километров и, вероятно, имеет связь с другими пещерами и подводными галереями.
Фото Herbert Meyrl/GAM.

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Мексиканские учёные обнаружили древнюю систему подводных пещер, которая является не только самой крупной в мире, но и хранит немало секретов о цивилизации майя.

Исследования уникальных пещер продолжались в течение десяти месяцев. Специалисты выяснили, что огромная система простирается на 347 километров. По словам подводного археолога Гильермо де Анда (Guillermo de Anda) из Национального института антропологии и истории Мексики, это один из важнейших археологических объектов в мире.

"В ней более сотни археологических контекстов, среди которых свидетельства о первых поселенцах Америки, а также о вымершей фауне и, конечно же, о культуре майя", — рассказывает учёный.

Де Анда является главой проекта Great Maya Aquifer Project, в рамках которого исследователи ищут и изучают подводные пещеры на побережье Карибского моря вдоль полуострова Юкатан. Всего в этом регионе открыто 358 подводных пещерных систем общей протяжённостью 1400 километров. На поверхности их заметить невозможно: туннели и углубления скрыты под водой.

Археологи исследовали две пещерные системы – Сак-Актун и Дос Охос ("Два глаза"). Долгое время считалось, что это две разных пещеры, однако теперь специалисты обнаружили проход, объединяющий их в одну гигантскую систему.

Авторы работы рассказывают, что установить связь между системами было делом непростым и опасным: их соединяет лабиринт тоннелей и полостей, которые то разветвляются, то объединяются вновь.

Обе системы охватывают почти 350 километров. Но это не окончательные данные, поскольку Сак-Актун ещё не исследована полностью. Предполагается, что она может быть связана такими же проходами с тремя другими пещерными системами.

Но самое интересное – что в этой подводной "стране чудес" сохранилось множество ценнейших артефактов.

"Мы зарегистрировали более ста археологических элементов: следы вымершей фауны, останки древних людей, фрагменты керамики, археологических построек и даже могил майя. Это тоннель времени, который переносит вас на 10-12 тысяч лет назад", — рассказывает Гильермо де Анда.

Среди находок также присутствуют кувшины для воды, нефритовые бусины, орудия из камней и раковин.

Возможно, изучаться они будут по новым технологиям. В 2015 году де Анда представил инструмент для трёхмерной реконструкции мест древних захоронений. Он считает, что исторические находки не обязательно изымать из их естественной среды, чтобы исследовать во всех подробностях.

Следующий этап этого амбициозного проекта включает изучение биоразнообразия системы Сак-Актун и анализ качества воды. Дело в том, что в подводных пещерах вода с низким содержанием кислорода гарантирует сохранность останков, поэтому анализ её состава поможет установить возраст находок.

Другие команды займутся картированием пещер для более удобной работы в будущем, а также подробным описанием археологических контекстов.

 

Гильермо де Анда отмечает, что артефакты и захоронения цивилизации майя помогут историкам больше узнать об этой уникальной культуре.

"Всё это позволяет нам более чётко понимать, как появились ритуалы, места паломничества и, в конечном счёте, великие доиспанские поселения, которые мы знаем", — добавляет археолог в интервью информагентству Reuters.

Кстати, специалисты уже окрестили пещеру Сак-Актун "матерью всех сенотов" — естественных провалов, заполненных подземными водами. В культуре майя они имели сакральное значение: считалось, что это врата в царство мёртвых, и вода в этих озёрах и провалах священна.

В 17 километрах от пещеры Сак-Актун расположена одна из крупнейших на Юкатане система сенотов, и археологи надеются найти между ними связь. Это объяснило бы множество захоронений в подводной пещере.

Напомним также, что ранее мы рассказывали о другой подводной пещере, которая тысячи лет хранила останки уникальных древних животных.

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