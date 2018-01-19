Футбольный "Челси" хочет купить вундеркинда из Австрии

Игрок юношеской сборной Австрии темнокожий Тьерно Балло попал в сферу интересов лондонского "Челси". 16-летний форвард немецкого "Кельна" считается одним из самых талантливых футболистов Старого Света в своей возрастной категории. И вот клуб Романа Абрамовича положил на него глаз.

Источники в немецкой команде сообщают, на которые ссылается Express.Co.Uk, что англичане могут оформить трансфер футбольного вундеркинда уже в ближайшие недели. При этом, правда, остается вопрос, разрешит ли ФИФА "Челси" регистрировать новых игроков после того, как инициировал дело против "аристократов" по нарушению правил трансферов молодых футболистов.