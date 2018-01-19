Australian Open. Рублев проиграл экс-бойфренду Шараповой

На Открытом чемпионате Австралии по теннису еще одна потеря в составе российской диаспоры. Андрей Рублев покидает первый в сезоне турнир теннисного "Большого шлема". Россиянина не пустил в четвертый круг болгарин Григор Димитров, бывший бойфренд Марии Шараповой.

Третий круг – время первых на турнире встреч "сеяных" игроков. У Димитрова в Мельбурне третий номер, а у Рублева – 30-й. Понятно, что болгарин был фаворитом и, в принципе, подтвердил свой статус. Но, надо сказать, что наш игрок не сдался на милость победителя: он выиграл вторую партию, да и в двух заключительных боролся, уступив минимально – 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.