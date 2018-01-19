Протест под Парижем: сотрудников крупнейшей тюрьмы ЕС разогнали газом

Под Парижем полицейские силой разогнали бастующих смотрителей самой большой в Европе тюрьмы Флери-Мерожи. Когда протестующие сотрудники заблокировали вход в спецучреждение, стражи порядка применили слезоточивый газ, передает РИА Новости.

Общенациональные акции протеста сотрудников тюрем проходят во Франции всю неделю. Смотрители требуют усилиться меры безопасности в местах содержания заключенных. По мнению профсоюзов, призывавших к забастовкам, правительство очень пренебрежительно относится к правилам содержания осужденных за экстремизм. Несколько дней назад в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) три надзирателя получили ранения в результате нападения заключенного, которые отбывает срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.