Сложный выбор: сурки живут дольше, если меньше общаются с сородичами

Существует немало исследований, в которых говорится о том, что социально активные люди живут дольше. Это и не удивительно, ведь постоянное взаимодействие и поддержка определенной части сообщества, по большей части семьи, друзей и ближайшего окружения, имеют защитные свойства и помогают бороться со стрессами. Похожая ситуация наблюдается и у приматов, а также у других социальных животных.

Но у желтобрюхих сурков (Marmota flaviventris), очевидно, выработался свой механизм. Проведя 13 лет с биноклями в Скалистых горах, биолог Даниэль Блюмштейн (Daniel Blumstein) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и его соратники выявили занятную тенденцию. В своей статье, опубликованной в издании Proceedings of the Royal Society B, которая подводит итоги многолетнего труда, они делают вывод, что сурки, ведущие активную социальную жизнь, как правило, умирают гораздо раньше, чем их асоциальные сородичи.

Отметим, что сурки считаются социально-гибкими животными. Это означает, что они предпочитают жить своей жизнью, но готовы к мирному сосуществованию в колониях, если позволяет среда обитания. Из всех сурков желтобрюхие – самые общительные. При этом самка часто позволяет своим дочерям селиться неподалёку, а вот большая часть молодых самцов вынуждена искать приюта вдалеке от места рождения. В колониях в среднем насчитывается от 6 до 24 взрослых самок, окруженных их многочисленным подрастающим потомством.

На протяжении многих лет исследователи наблюдали по шесть часов в день на почтительном расстоянии за 66 помеченными взрослыми сурками из 11 колоний. В ходе работ проводилась разнообразная численная оценка их социального поведения, а также жизненного пути в целом. По результатам наблюдений были построены математические модели, на основании которых и был сделан неожиданный вывод о том, что не слишком общительные животные живут дольше.

Дело в том, что жизнь желтобрюхого сурка, как, впрочем, и любого другого грызуна, далеко не безоблачна. На них охотятся лисицы, койоты и иногда медведи. Около 50% сурков умирают в возрасте до одного года. Большинство из оставшихся доживают до пяти-семи лет. Но при этом есть животные, которые живут в два раза дольше.

Что касается социальных взаимодействий, то по степени общительности суркам, конечно, далеко до приматов. Для того чтобы застать хотя бы один эпизод, похожий на взаимное прикосновение или игру, наблюдателям приходилось ждать в течение двух-четырёх часов.

Так почему же высокая социальная активность может нанести ущерб продолжительности жизни сурка? В пресс-релизе университета Блюмштейн рассказывает, что социально активные животные реже выживают на протяжении зимы. Это может быть связано, например, с тем, что такие животные имеют больше шансов быть разбуженными своими соседями. В такой ситуации от хищника ты, может, и спасёшься, а вот выжить в пустующем зимнем лесу до весны ох как непросто.

Ещё одним серьёзным минусом высокой социальности для сурков оказались паразиты, которые, конечно, спят и видят, чтобы их хозяин как можно больше общался, предоставляя им новое место жительства. И, наконец, никто не отменял высокую конкуренцию за пищу, ведь сурки довольно плодовиты, а в местах их обитания сезоны со скудной пищей – далеко не редкость.

В материалах проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) можно почерпнуть немало и других интересных сведений о социальном поведении животных, например, о том, как синицы сообщают друг другу об отвратительной пище или о том, как гиеновидные собаки принимают решения.