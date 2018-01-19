Кран упал на дом в Кирове

В Кирове на жилой двухэтажный дом упала стрела автокрана, передает ТАСС. Как сообщили в экстренных службах, при падении стрелы автокрана на жилой дом погиб крановщик. Один человек, возможно, пострадал. По предварительным данным, две квартиры повреждены. На месте ЧП работают сотрудники спасательных служб и полиции.