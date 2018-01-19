Нападение с топором и горючкой: школа охранялась лишь пожилыми вахтершами

В бурятской школе, где подросток ранил несколько человек топором, не было охранников.

"У нас охраны нет, вахтерши только возле входа сидят", — рассказал РИА Новости один из учеников, добавив, что на входе в здание учащихся не проверяют, а вахтерши "в возрасте".

"Школа охранялась вахтером, дополнительной охраны ЧОПом не было", — подтвердила детский омбудсмен по Бурятии Татьяна Вежевич.

ЧП в школе №5 в Улан-Удэ произошло утром 19 января. Ученик 9-го класса сначала бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем с топором напал на учеников и преподавателя.

Всего пострадали 7 человек, в том числе и сам нападавший. Одной из раненых девочек проведена операция. Сейчас она находится в медицинской коме и подключена к аппарату ИВЛ, рассказали Минздраве республики. В ведомстве также отметили, что больница обеспечена всеми необходимыми препаратами для лечения пострадавших.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

Между тем, местные власти характеризуют школу, где произошло нападение, как одну из самых удаленных, но с хорошими традициями и профессиональным коллективом. Хорошо педагоги и ученики отзываются и об учительнице, пострадавшей от рук подростка.

"Она опытный преподаватель. У нас она вела уроки, хороший учитель. Также она вела уроки и у старших классов", — рассказала ТАСС выпускница школы № 5 Ксения. Другой ученик школы, Данил, также положительно отозвался о педагоге. "Хороший учитель, очень добрый", — отметил он.

По мнению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, в регионе необходимо проверить доступность помощи специалистов и услуг дополнительного образования.

"Если не ведется работа, наши дети могут стать легкой наживой для деструктивной субкультуры, объектом манипуляций", — подчеркнула детский омбудсмен.