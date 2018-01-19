Джикия готовится к операции на крестообразных связках

Футболист сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия, который получил серьезную травму во время тренировочной игры своего клуба против китайского "Шанхая СИПГ", будет прооперирован. Только таким образом, по мнению медиков, игроку обороны можно максимально сократить время лечения.

Все утро пятницы, 19 января, медицинский штаб "Спартака", проводящего в Дубае сбор, посвятил эпизоду с Джикией, случившемуся в начале контрольной игры с китайским клубом. Теперь игроку, по сообщению официального сайта московского клуба, предстоит операция по поводу повреждения крестообразных связок и длительное восстановление. Впрочем, сам футболист старается держаться, как будто ничего страшного не произошло, и даже пытается шутить, что эта неделя — самая неудачная в его жизни.

Естественно, что все в "Спартаке" расстроены потерей важного игрока, но во время очередной тренировки футболисты занимались максимально сосредоточенно. Занятие носило восстановительный характер. По-прежнему по индивидуальному плану трудились защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано Ананидзе и Артём Тимофеев.