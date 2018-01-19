Французы разрешили Керимову съездить в Россию

Российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову французские власти разрешили ненадолго посетить Россию. Во Франции ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении в уплате налогов. Поездка будет краткой. Разрешение действует с 19 по 21 января.

Его выдал прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, чтобы Керимов посетил брата или сводного брата, сообщает РИА Новости.

Керимов был задержан в конце ноября 2017 года французской полицией в Ницце. Российского сенатора подозревают в покупке вилл на Лазурном берегу по заниженным ценам на подставных лиц. В аэропорту Ниццы. Куда он прилетел из Москвы, Сулейман Керимов не смог предъявить свой дипломатический паспорт, потому был задержан. Затем его под залог в 5 миллионов евро отпустили. Однако ему было запрещено покидать департамент Приморские Альпы.

В начале декабря залог за освобождение Керимова прокуратура увеличила до 40 миллионов евро. Суд по делу Керимова состоится не ранее конца 2018 года, рассчитывает прокурор Прэтр.