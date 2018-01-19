После обысков мэр Махачкалы остался на свободе

Мэра Махачкалы Мусу Мусаева после обысков, проведенных в администрации города, задерживать не стали, он продолжает работать, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу махачкалинской мэрии.

Ранее в СК РФ сообщили, что Мусаева подозревают в превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили после прибытия в Дагестан 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки работы местных властей.