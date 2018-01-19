Сбой в работе переезда едва не привел к столкновению с поездом под Петербургом

Очевидец разместил в сети кадры событий, едва не приведших к трагедии – в минувший четверг, 18 января, автомобильный регистратор запечатлел некорректную работу оборудования на железнодорожном переезде около деревни Лесколово Всеволожского района Ленинградской области.

Автор видео, находившийся за рулем легкового автомобиля, подъехал к пересечению дороги и путей. Затем барьеры опустились, световая сигнализация отключилась, а шлагбаум поднялся, открывая путь. Через считанные мгновения после этого через переезд проследовала электричка.

По словам водителя, начать движение ему помешал гудок, поданный машинистом поезда.

"Чудом никто не пострадал, словно что-то держало и не давало ехать. Обычно тормозить не в моём стиле, а сегодня прям вот... ", — поведал он.