Буря нанесла Германии полумиллиардный ущерб

Буря "Фредерике" нанесла ущерб Германии на сумму 500 миллионов евро и унесло жизни восемь человек.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на данные Объединения германских страховщиков.

В Нидерландах, по предварительным данным, погибли три человека. В Бельгии жертвой стихии в коммуне Гре-Дуасо стал один человек, на автомобиль которого упало дерево.

В Антверпене пострадали четыре человека, одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung "Фредерике" уступала по силе буре "Кирилл", пронесшейся по Германии в 2007 году, и нанесшей ущерб на сумму свыше 2 миллиардов евро.