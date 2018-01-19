В американских аэропортах теперь на неделю изымают мобильники туристов

Приехал в Штаты? Сдай мобильник! В США усилены меры безопасности. Сотрудникам погранслужбы США разрешено проверять телефоны и ноутбуки туристов. Более того, гаджет может быть изъят на неделю для проведения тщательного досмотра.

При этом все мобильные устройства должны быть включены и разблокированы, если кто-либо откажется ввести пароль на блокированное устройство, то ему откажут во въезде, сообщает "Интерфакс". Так американские пограничники намерены проверять всех въезжающих на связи с террористическими организациями, нарушениями прав интеллектуальной собственности и норм экспортного контроля, а также на хранение на компьютерах и смартфонах детской порнографии.