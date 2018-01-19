Володин: Россию пытаются выдавить с рынка ЕС при помощи санкций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в основе американских санкций — попытка выдавить Россию с европейского рынка. Такое мнение он высказал на межрайонном совещании депутатов городских сельских поселений Саратовской области.

"Это недружественно со стороны США по отношению к их партнерам в Европе, когда они выбирают российские компании, которые поставляют, допустим, газ и нефть по более низкой цене, но вместо этого им предлагают более дорогой сланцевый газ, — цитирует главу нижней палаты парламента РФ ТАСС. — Это сразу снижает возможности экономики Европы, это сразу другая рентабельность".

Володин так же отметил, что экономика Европы терпит убытки от санкций, которые объявлены в отношении России: сокращаются производства, рабочие места.