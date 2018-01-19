"Салават Юлаев" одержал победу над ЦСКА

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем в Уфе, где "Салават Юлаев" принимал московский ЦСКА. Хозяева площадки одержали нелегкую победу с результатом 2:1.

"Салават" распечатал ворота армейцев на 12 минуте, когда Энвер Лисин реализовал численное преимущество. Во втором периоде Илья Зубов уже равных составах отправил шайбу в ворота москвичей. Но ЦСКА не сдался.

Третий период пошел при значительном преимуществе гостей. На 55-й минуте Михаил Науменков сократил отставание и подарил ЦСКА шанс на спасение. Армейцы предприняли титанические усилия, заменили вратаря Илью Сорокина шестым полевым игроком более, чем за две минуты до конца периода. Не помогло. "Салават Юлаев" удержал победный счет 2:1.

Благодаря этому выигрышу уфимцы набрали 83 очка и занимают второе место в Восточной конференции. У ЦСКА осталось 118 очков, он также идет вторым, но на Западе.