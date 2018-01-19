Судно с С-400 для КНР попало в шторм. Часть оборудования повреждена

В проливе Ла-Манш судно, которое перевозит комплектующие для китайских ЗРК С-400, попало в шторм. Часть оборудования оказалась повреждена и кораблю пришлось вернулся в порт Усть-Луга, что в Ленинградской области.

Как рассказала агентству РИА Новости представитель ФСВТС Мария Воробьева, сейчас идет оценка ущерба. После нее целый груз будет отравлен заказчику, а комплектующие на замену поврежденным отправят позже.

Также сегодня в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявили агентству "Интерфакс-АВН", что поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Китаю будут выполнены в срок, то есть до 2020 года.

С-400 "Триумф" – самая совершенная серийная российская ЗРК. Один комплекс, а это командный пункт и несколько пусковых установок, способен одновременно обстреливать до 6 воздушных объектов. Причем максимальная дальность обнаружения цели достигает 600 километров, а ракета достанет противника на расстоянии до 400 километров. Список летательных аппаратов, которые может перехватить С-400, очень широк. В него входят как небольшие дроны, так и баллистические ракеты среднего и малого радиусов действия.