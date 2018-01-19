Конькобежец Денис Юсков стал победителем на дистанции 1 500 метров

В немецком Эрфурте продолжается розыгрыш Кубка мира по конькобежному спорту. Завершились соревнования на двух дистанциях. Россиянин Денис Юсков был лучшим на "полуторке".

Денис Юсков пробежал дистанцию 1 500 метров за 1 минуту 45,33 секунды, что принесло ему победу. Норвежец Сверре Лунде Педерсен отстал на 0,33 секунды, а голландец Марсел Боскер — на 0,95. Сергей Трофимов и Сергей Грязцов расположились на 13 и 15 местах.

Женщины завершили соревнования на дистанции 1 000 метров. Два первых места заняли голландки Йорьен Тер Морс (1.15,20) и Маррит Леенстра (1.15,55). Екатерина Шихова стала третьей, уступив победительнице 0,71 секунды. Ольга Фаткулина заняла 8 место, Ангелина Голикова – 9, а Елизавета Казелина – 12.