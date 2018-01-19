Фигурное катание. Алиев завоевал серебро чемпионата Европы, Коляда - бронзу

На проходящем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию прошла произвольная программа в мужском одиночном катании. По ее итогам россиянин Дмитрий Алиев завоевал серебряную медаль турнира. Его результат составил 274,06 балла. Кроме того, третью строчку занял еще один представитель России – Михаил Коляда, в сумме набравший 258,90 баллов.

Победителем же стал испанский фигурист Хавьер Фернандес (295,55). Для него победа на чемпионате Европы стала шестой в карьере, что позволило ему войти в топ-5 спортсменов, добивавшихся аналогичного достижения.

Кроме того отметим, что в десятку лучших вошел еще один россиянин – Александр Самарин, ставший шестым с 229,81 балла.

Всего российскими фигуристами на нынешнем чемпионате Европы было завоевано пять медалей из шести возможных. Турнир продлится до 21 января.