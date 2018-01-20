Президент Египта ас-Сиси планирует баллотироваться на второй срок

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси будет вновь бороться за место президента. Об этом объявили в пятницу, 19 января, по национальному телевидению.

Уже сегодня ас-Сиси смогут официально записать в кандидаты — старт регистрации намечен на субботу, передает телеканал "Россия 24".

Первый тур выборов президента в Египте пройдет в конце марта, второй — в апреле. Имя нового главы Египта объявят 1 мая.