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19 января 201823:52

СМИ: футболист сборной России Рауш сменил "Кельн" на "Динамо"

EPA

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Футболист сборной России Константин Рауш перешел из немецкого "Кельна" в московское "Динамо". Сообщается, что игрок принял решение сменить Бундеслигу на чемпионат России ради того, чтобы быть на виду у тренеров национальной команды в преддверии грядущего чемпионата мира-2018.

Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на немецкое издание Kicker, россиянин с немецкими корнями уже прошел медицинское обследование и поставил подпись под соглашением с "бело-голубыми". Из деталей контракта известно, что защитник обошелся "Динамо" в полтора миллиона евро. Срок договора не разглашается.

Напомним, что Рауш имеет двойное гражданство: России и Германии. На протяжении своей карьеры он выступал за такие немецкие клубы, как "Ганновер 96", "Штутгарт", "Дармштадт 98" и "Кельн", а также за молодежные сборные Германии разных возрастных категорий. В 2017 году он получил приглашение от сборной России, за которую уже провел четыре игры.

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