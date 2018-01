Трамп на шесть лет продлил действие закона о слежке за иностранцами

В пятницу, 19 января, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал закон о продлении на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки граждан других государств, подозреваемых в терроризме. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection. This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election. I will always do the right thing for our country and put the safety of the American people first!