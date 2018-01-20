Трамп на шесть лет продлил действие закона о слежке за иностранцами

В пятницу, 19 января, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал закон о продлении на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки граждан других государств, подозреваемых в терроризме. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection. This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election. I will always do the right thing for our country and put the safety of the American people first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2018 г.

Трамп отметил, что данная версия закона сильно отличается от той, чей срок действия истек ранее.

Секция 702 Закона о наблюдении за иностранной разведкой уже не первый год вызывает ожесточенные споры не только в США, но и в других странах мира. Она дает право спецслужбам без санкции специального суда просматривать электронную переписку и прослушивать телефонные разговоры между иностранными гражданами, которые находятся за пределами США, но используют американские спутниковые каналы, интернет-серверы или узлы связи. При этом спецслужбы не имеют права вести аналогичную слежку за американцами без ордера, напоминает ТАСС.