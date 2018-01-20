В Ставрополе при пожаре погиб человек, трое пострадали

В дачном товариществе в Ставрополе сгорел жилой дом. Один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом заявил руководитель пресс-службы краевого ГУ МЧС Олег Дегтярев. По его словам, пострадавшие госпитализированы.

Огонь вспыхнул вечером 19 января, на его ликвидацию потребовалось почти три часа, полностью потушить возгорание удалось ночью. Причины происшествия устанавливаются, передает ТАСС.