Twitter заблокировал еще 1062 аккаунта, "ассоциирующихся с АИИ"

Сервис микроблогов Twitter заподозрил 1062 аккаунта в работе на российское "Агентство интернет-исследований". Власти США подозревают АИИ во влиянии на американцев во время президентской гонки, пишет ТАСС.

Twitter заблокировал указанные аккаунты за спам. Всего были отключены 3814 аккаунта, якобы связанных с АИИ. "Мы рассылаем извещения 677775 лицам в Соединенных Штатах, которые были подписаны на эти аккаунты, ретвитнули или поставили "лайк", — заявили в Twitter.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в президентскую кампанию в США.