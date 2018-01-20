Автобус влетел в деревья в Турции: 11 погибших, 44 раненых

В турецкой провинции Эскишехир автобус со школьниками врезался в деревья, растущие около трассы. В результате 11 человек погибли, 44 пострадали, сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак.

По его словам, автобус вез детей на экскурсию из Анкары в Бурсу. Причина аварии устанавливается. Прокуратура начала расследование, водители задержаны".

Между тем, газета Hurriyet сообщает, школьники планировали посетить горнолыжный курорт Улудаг во время школьных каникул. Некоторых из них сопровождали родители. По предварительным данным, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное, передает РИА Новости.