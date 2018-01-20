Китай обвинил США в подрыве его суверенитета

Китай обвинил США в том, что американский ракетный эсминец без разрешения вошел в территориальные воды КНР в районе острова Хуанянь. Как говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, это нарушило суверенитет КНР и поставило под угрозу безопасность моряков, находящихся в этом районе.

По словам Лу Кана, действия ВМС США нарушают основные нормы международных отношений, поэтому Китай намерен предпринять ответные меры для обеспечения своего суверенитета.

Дипломат добавил, что Китай уважает и обеспечивает свободу навигации и полетов в районе Южно-Китайского моря для всех стран в соответствии с международным правом, однако выступает против действий, совершаемых под предлогом свободы навигации и полетов, которые могут навредить КНР, передает РИА Новости.