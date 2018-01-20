Минобороны РФ: США не выполнили свои обязательства по химоружию

Администрация США не проявляет никакого интереса, а зачастую попросту игнорирует объективные факты применения террористами боевых отравляющих веществ в Сирии против армии и мирного населения, заявили в Минобороны РФ.

В ответ на заявление госдепа США в минувшую пятницу, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает применять химоружие", в российском военном ведомстве также отметили, что следуя своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, РФ досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ. Тогда как США "под надуманными предлогами" сначала приостановили, а потом прекратили, за отсутствием финансирования, выполнение своих обязательств, сохраняя около 10 процентов своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов в состоянии боевой готовности, приводит РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве указали, что сирийские власти уничтожили все химическое оружие. Там напомнили, что по инициативе президента РФ весь имевшийся у сирийских властей арсенал боевых химических веществ еще в 2014 году был вывезен из страны для последующего уничтожения.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. В атаке были обвинены правительственные войска Сирии. Однако они отвергли все обвинения, возложив ответственность на боевиков и их покровителей.