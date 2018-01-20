Скончался квнщик из высшей лиги Сергей Баленко

Участник команды КВН "НАТЕ" из кубанской станицы Брюховецкая Сергей Баленко скоропостижно скончался. Баленко ушел из жизни в Ростове-на-Дону, пишет ТАСС.

"Сережа и учился, и работал, и играл в КВН, и играл в группе музыкальной — был очень талантливый. Причин смерти мы пока сами не знаем", — рассказала администратор команды Марина Бардиж.

По итогам фестиваля "КиВиН-2018", который прошел в Сочи, команда "НАТЕ" прошла в высшую лигу. Всего в команде было шестеро игроков.