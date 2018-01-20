Киев похвастался тем, что антироссийские санкции не отменяют из-за него

Антироссийские санкции сохраняются благодаря евроинтеграции и выполнению обязательств в рамках соглашения об ассоциации Украины с ЕС, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, многие европейские политики заинтересованы в снятии санкций с России, но благодаря продвижению Украины по пути евроинтеграции их лоббисткие усилия сведены на нет, передает РИА Новости.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил, что пока это нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Были введены квоты на экспорт 40 видов украинских товаров в ЕС по преференциальным тарифам. Почти сразу эксперты заявили, что условия договора невыгодны для Киева.