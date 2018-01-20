Ушел из жизни король французской кухни Поль Бокюз

Лионский шеф-повар Поль Бокюз скончался в возрасте 91 года, передает РИА Новости со ссылкой на бывшего мэра Лиона, ныне министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.

Поля Бокюза называли королем французской кухни и "папой гастрономии".

"Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни", — написал Коллон в своем Twitter.

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 20 января 2018 г.

Поль Бокюз родился в коммуне Коллонж-о-Мон-д'Ор под Лионом в 1926 году в семьи кулинаров, которая вела свое дело с XVII века. Во время Второй мировой войны ушел на фронт добровольцем, а после вернулся в Лион и устроился в ресторан La M”re Brazier. Был учеником известного шеф-повара Фернана Пуана. В 1961 году он пришел на работу в ресторан отца, который в течение четырех последующих лет получил три звезды Мишлен.

В 1970-х годах Бокюз стал одним из основоположников так называемой "новой кухни", которая уделяет особое внимание качеству продуктов и калорийности блюд. В 1987 году учредил кулинарный конкурс "Золотой Бокюз" (Bocuse d'Or), который считается самым престижным международным конкурсом высокой кухни.

Бокюз удостоен звания "Лучший повар Франции" и является обладателем ордена Почетного легиона. В 1989 году французский ресторанный гид Gault Millau назвал Бокюза шеф-поваром века.