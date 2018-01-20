Лавров и Тиллерсон обсудили происходящее в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Обсуждались вопросы обеспечения стабильности на севере Сирии и продвижение процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

В ходе разговора было отмечено, что процессу мирного урегулирования ситуации должен способствовать созываемый в Сочи Конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников.

Кроме того, затрагивались и другие актуальные темы международной и двусторонней повестки дня. Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились оставаться в плотном контакте.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Между тем посольство России в Анкаре подтвердило приглашение посла Алексея Ерхова в турецкое внешнеполитическое ведомство для информирования о начале операции в сирийском Африне, сообщила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова. Ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Она началась в 17 часов по московскому времени.

Ранее о приглашении в МИД Турции послов РФ, Ирана и повершенного в делах США для информирования о начале операции в Африне сообщил дипломатический источник в Анкаре.