Данфорд и Герасимов обсудили Сирию

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудили по телефону вопросы, представляющие взаимный интерес. Разговор состоялся в субботу. Он "был сосредоточен на вопросах, представляющих взаимный интерес, включая ситуацию в Сирии", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Со своей стороны в Минобороны РФ эту информацию подтвердили и добавили, что руководители военных ведомств двух стран признали важность поддержания регулярного общения "во избежание просчетов в области обеспечения прозрачности в тех областях, где мы работаем в непосредственной близости". Кроме того, в российском военном ведомстве отметили, что Герасимов и Данфорд "согласились сохранить конфиденциальность своих разговоров".

Ранее в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В ходе беседы также обсуждались вопросы обеспечения стабильности на севере Сирии и продвижение процесса мирного урегулирования под эгидой ООН.

В субботу Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.