Чемпионат Европы. Загитова победила, Медведева – вторая

В Москве завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию. Последними свою произвольную программу показали женщины-одиночницы. Две первые ступеньки пьедестала заняли российские девушки. Победила Алина Загитова, второй стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

По сумме короткой и произвольной программ 15-летняя Загитова набрала 238, 24 балла. Два выступления 18-летней Медведевой судьи оценили в сумме на 232, 86 балла. Третьей стала итальянка Каролина Костнер (204,25). Еще одна россиянка Мария Сотскова показала четвертый результат (200,81).

Для Загитовой эта победа стала первой на чемпионатах Европы, в прошлом году она выиграла финал Гран-при. Юная спортсменка установила на турнире несколько личных рекордов и показала второй результат в истории фигурного катания. Первый принадлежит Медведевой, которая является двукратной чемпионкой мира, Европы и финалов Гран-при. Медведева не смогла выиграть турнир, в котором участвовала, впервые с ноября 2015 года. Тогда также в Москве она уступила еще одной россиянке Елене Родионовой.

На нынешнем чемпионате Европы, который официально завершится 21 января показательными выступлениями, российские фигуристы завоевали девять медалей из 12 возможных. Две золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Сначала россияне заняли весь пьедестал в спортивных парах. Первыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вторыми — Ксения Столбова и Федор Климов, третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт. Затем серебряными и бронзовыми призерами соответственно в мужском одиночном катании стали Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. А перед соревнованиями у одиночниц Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали серебро в танцах на льду, третье место заняли Александра Степанова и Иван Букин.