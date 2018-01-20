Авиаудары ВВС Турции по Африну унесли жизни 9 человек

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Конфликт в Сирии 2 часа назад
20 января 201823:31
Авиаудары ВВС Турции по Африну унесли жизни 9 человекЧитайте нас в Telegram
По поступающим данным, в результате бомбардировок турецких ВВС, нанесших удары по сирийскому району Африн, погибли не менее девяти человек, в том числе, шесть мирных жителей и три бойца курдской самообороны.
В субботу, 20 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Турции объявил о начале проводимой в сирийском районе Африн, где проживают около 1,5 миллиона сирийских курдов, операции "Оливковая ветвь", направленной против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз", передает ТАСС. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Африне фактически началась.
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