Авиаудары ВВС Турции по Африну унесли жизни 9 человек

По поступающим данным, в результате бомбардировок турецких ВВС, нанесших удары по сирийскому району Африн, погибли не менее девяти человек, в том числе, шесть мирных жителей и три бойца курдской самообороны.

В субботу, 20 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Турции объявил о начале проводимой в сирийском районе Африн, где проживают около 1,5 миллиона сирийских курдов, операции "Оливковая ветвь", направленной против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз", передает ТАСС. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Африне фактически началась.